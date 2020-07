Coronavirus: Belgio, coprifuoco notturno ad Anversa

(ANSA) - ANVERSA, 28 LUG - La provincia belga di Anversa ha imposto un coprifuoco notturno, tra le 23.30 e le 6 del mattino, durante il quale si dovrà restare a casa, tranne che per gli spostamenti essenziali come andare al lavoro o all'ospedale. Lo ha annunciato lunedì sera la governatrice della provincia fiamminga, Cathy Berx, insieme ad altre misure contro l'epidemia di coronavirus, oltre a quelle adottate in giornata dal governo belga per l'intero territorio nazionale.

Nella provincia si concentra il 47% dei nuovi contagi della scorsa settimana in Belgio. (ANSA).