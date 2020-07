Conte, senza emergenza stop navi quarantena migranti

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Tra le misure che perderebbero effetto se non ci fosse la proroga dello stato d'emergenza "c'è anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento della quarantena per la tutela della sanità pubblica". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. (ANSA).