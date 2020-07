Cina chiude consolato Usa a Chengdu

(ANSA) - PECHINO, 24 LUG - La Cina ha ordinato la chiusura del consolato americano di Chengdu, in risposta a un analogo provvedimento Usa che ha colpito la rappresentanza consolare cinese di Houston, in Texas.

Le misure adottate dalla Cina "sono una risposta legittima e necessaria alle azioni irragionevoli degli Usa e conformi al diritto e alle norme di base dei rapporti internazionali, nonché alle pratiche diplomatiche". Lo si legge nella nota con cui il ministero degli Esteri ha comunicato all'ambasciata Usa la risposta all'ordine di chiusura del consolato cinese di Houston, invitando Washington "a creare le condizioni necessarie per il ritorno alla normalità delle relazioni bilaterali".