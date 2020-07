Achille Lauro, esce album 1990

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - E' uscito 1990, il nuovo album di Achille Lauro che rende omaggio agli anni Novanta e all'anno della sua nascita. Il disco arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, dopo l'uscita di 16 marzo (certificato disco d'oro) e di Bam Bam Twist ai vertici delle classifiche radiofoniche, e prima di un autunno che per Achille Lauro promette grandi sorprese.

1990 è il primo progetto di Achille Lauro come Chief Creative di Elektra Records/Warner Music Italy. Un side project con 7 hit mondiali "rigenerate" da Achille Lauro che ha voluto coinvolgere tanti amici: dalla storia della dance italiana e mondiale (Alexia, Eiffel 65, Benny Benassi) al panorama attuale (Ghali, Capo Plaza, Gemitaiz, Massimo Pericolo e Annalisa), insieme a produttori come Dardust, Gow Tribe, DIVA e Marnik.

I brani scelti da Lauro sono Be My Lover dei La Bouche, Scatman's World di Scatman John, Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics (riportata al successo proprio negli anni Novanta da Marilyn Manson), Me and You di Alexia, The Summer Is Magic di Playahitty, Blue (Da ba dee) degli Eiffel 65 e Illusion di Benny Benassi. (ANSA).