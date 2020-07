Coronavirus: ministro Brasile, situazione 'sotto controllo'

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - L'epidemia di coronavirus in Brasile è "sotto controllo", almeno secondo il ministro ad interim della Sanità - Eduardo Pazuello - nonostante il fatto che il Paese continui a segnare un record di casi giornalieri dopo l'altro: come è successo anche ieri, con 67.860 nuovi contagi, il livello più alto registrato dall'inizio della pandemia.

"Mi sembra che lo scenario sia sotto controllo", ha detto Pazuello durante una conferenza stampa tenuta poco prima che uscissero i nuovi dati. Il ministro, riporta la Cnn, ha ammesso che i casi di coronavirus sono ancora "in crescita", ma ha sostenuto che questo andamento "è dovuto in parte alla stagione invernale, ai cambiamenti sociali dell'inverno, e questo provoca un aumento delle infezioni".

Sempre secondo i dati ufficiali, ieri vi sono stati ulteriori 1.284 decessi provocati dal virus. I nuovi bilanci portano il numero complessivo dei contagi nel Paese a quota 2.227.514 e quello dei morti a quota 82.771. (ANSA).