Coronavirus: media, Bolsonaro positivo anche al secondo test

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è risultato positivo anche al secondo tampone per il coronavirus: lo ha reso noto lo stesso capo dello Stato a Cnn Brasil.

Bolsonaro ha affermato di sentirsi bene e di non avere febbre dallo scorso 6 luglio. Ha inoltre aggiunto di continuare a utilizzare l'idrossiclorochina (un farmaco normalmente usato contro la malaria) e l'azitromicina.

Il presidente della Repubblica ha avuto una prima diagnosi confermata per il Covid-19 lo scorso 7 luglio. Da allora si trova in quarantena nel Palacio da Alvorada, sua residenza ufficiale a Brasilia.

Bolsonaro dovrebbe sottoporsi a un terzo esame nei prossimi giorni per verificare se è ancora affetto dalla malattia e se potrà riprendere le sue normali attività. (ANSA).