Coronavirus:California chiude attivita' non essenziali

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Nuova stretta in California: le autorita' hanno deciso di chiudere su tutto il territorio dello stato i servizi non essenziali a causa dell'impennata dei contagi da coronavirus. Dovranno abbassare la saracinesca ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre, musei e luoghi di culto. Cancelli chiusi anche per gli zoo Lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom.(ANSA).