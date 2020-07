Aspi:Zingaretti,risposta deludente, giusti rilievi Conte

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "La lettera di Aspi al Governo è deludente e conferma ulteriormente l'esigenza di un profondo cambio di indirizzo dell'Azienda basato su impegni rigorosi in materia di tariffe, sicurezza e investimenti, e su un assetto societario che veda lo Stato al centro di una nuova compagine azionaria che assicuri l'avvio di questa nuova fase. I rilievi del Presidente del Consiglio sono condivisibili. Il governo agisca tempestivamente e in modo unitario per giungere a una rapida conclusione in tal senso, assicurando quindi la soluzione migliore nell'interesse del paese e dei cittadini". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

