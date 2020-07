Recovery Fund: Rep.Ceca, serve distribuzione giusta per noi

(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - "La cancelliera" Angela Merkel "è determinata ad approvare presto il pacchetto" sul Recovery Fund. "Va bene, ma le ho detto che deve essere" una proposta "giusta per noi". Lo ha scritto su Twitter il premier ceco Andrej Babis al termine di una videoconferenza durata venti minuti con Merkel. "Ho accennato più volte che il criterio della disoccupazione negli ultimi 5 anni" previsto dalla Commissione Ue "per la distribuzione dei fondi non va bene per noi", ha scritto Babis. Praga sta ora "valutando" la nuova proposta presentata oggi dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e vuole "ottenere il massimo" perché, ha spiegato, "abbiamo bisogno di quei soldi per investire". (ANSA).