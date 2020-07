Giovani,il 79% dichiara di essere felice

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il 79% dei ragazzi italiani dichiara di essere felice, secondo la prima relazione annuale dell'Agenzia nazionale per i giovani (Ang), presentata alla Camera. I più positivi - in base a una ricerca Ipsos per Ang - sono i giovanissimi (14-19 anni), che ancora non fanno i conti con il mercato del lavoro e l'esigenza di indipendenza economica. Pensare alla vita ideale crea invece frustrazione: seppur felici, due giovani su tre dichiarano di vivere una vita reale ben lontana da quella che vorrebbero. L'80% sono però disposti a fare esperienza all'estero nonostante la pandemia e il lockdown. Il Covid 19 lasciato qualche traccia indelebile nei ragazzi? In primis hanno imparato ad apprezzare di più il valore della vita (60%) che mai finora era apparsa interconnessa con quella degli altri (57%). E non solo, l'emergenza sanitaria ha reso loro ancora più propensi al cambiamento (54%). Ma più di un giovane su tre è preoccupato per la propria situazione lavorativa.