Ang: giovani decisivi nel post Covid

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "L'Italia di oggi esce da una crisi sanitaria e si appresta ad affrontarne una sociale paragonabile a una ricostruzione, che se non vedrà coinvolti attivamente i nostri giovani, non ci consentirà di risollevare il Paese". Così il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani (Ang) Domenico De Maio, presentando la prima relazione annuale alla Camera. "l Paese e l'Europa tutta devono ripartire dai ragazzi che si sono impegnati in questi mesi così difficili - prosegue -, nella speranza che una luce in fondo al tunnel ci sarà. La sfida che ci attende non ammette una sconfitta". "Nell'ultimo anno - ancora De Maio - l'Ang è intervenuta con passione, autorevolezza e competenza in questo dibattito istituzionale per provare a invertire il trend della narrazione sul mondo giovanile con un approccio che mettesse finalmente al centro dell'attenzione i nostri ragazzi, che desse loro voce, gli spazi fisici e digitali che, infine, li rendesse protagonisti del presente, non solo del futuro".