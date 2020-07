Kravitz cancella tour europeo, anche Uj

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - "A tutti i miei amici in Europa: mi spiace comunicarvi che le date del mio 'Here To Love' tour al momento non saranno riprogrammate a causa dell'impatto del Covid-19 in tutto il mondo": lo ha annunciato Lenny Kravitz con un messaggio postato sui suoi canali social. Una brutta notizia anche per chi aspettava di vederlo sul palco di Umbria jazz nel 2021, dopo l'annullamento della data di quest'anno. E proprio il festival umbro ha rilanciato su Facebook l'annuncio dell'artista.

Kravitz ha così deciso che i concerti programmati per questa estate e poi sospesi, compreso quello di Perugia, non verranno riprogrammati nel 2021.

Quello dell'artista era il concerto più atteso per Umbria jazz 2020, edizione poi annullata.

"Non vedevo l'ora di venire a suonare e a celebrare la vita con voi - ha postato Kravitz - ma al momento è importante assicurarsi che tutti voi, cosi come la mia band e il mio crew, rimaniate al sicuro e in salute. Spero di tornare presto da voi.

Siamo tutti la stessa cosa. Stiamo insieme e 'Let Love Rule'".

(ANSA).