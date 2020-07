Conte, Olanda contribuisca a soluzione Ue rapida

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "In questa crisi o vinciamo tutti o perdiamo tutti". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Vanguardia a poche ore dal bilaterale con Pedro Sanchez a Madrid. "E' necessario che tutti i Paesi membri Ue comprendano che la nostra casa comune offre vantaggi a tutti", spiega Conte che, sulla posizione dell'Olanda, aggiunge: "ho ricordato a Rutte che l'Olanda deve contribuire ad una soluzione europea rapida, in gioco c'e' il mercato unico, dal quale l'Olanda trae importanti benefici". (ANSA).