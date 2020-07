Conte, Covid non cambia nostra posizione geopolitica

(ANSA) - LISBONA, 08 LUG - "La cooperazione internazionale nella lotta alla pandemia non modifica in alcun modo la nostra collocazione geopolitica, che non è mai stata in discussione".

Lo spiega, in un'intervista a La Vanguardia, il premier Giuseppe Conte soffermandosi sui rapporti con la Cina. E alla domanda se l'Italia possa diventare teatro di una nuova guerra fredda il premier replica: "non credo si possano fare paragoni tra la situazione attuale e la guerra fredda. Credo che con i nostri alleati Ue dobbiamo lavorare per disattivare una escalation della tensione tra Usa e Cina e per evitare un'erosione del sistema di sicurezza europeo", aggiunge. (ANSA).