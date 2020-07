L.elettorale: Renzi, si faccia legge maggioritaria

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "La priorità della politica deve essere la crescita, non la legge elettorale. Se vogliono mettere mano alla legge elettorale, per noi di Italia Viva il messaggio è molto chiaro: si faccia una legge maggioritaria, in modo che la sera delle elezioni si sappia chi ha vinto. Io non considero una priorità la legge elettorale. Ma se proprio deve essere discussa, noi continuiamo a essere per l'unica legge elettorale che funziona: quella dei sindaci". Così Matteo Renzi nell'e-news. (ANSA).