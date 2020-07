Turchia: decisione su Santa Sofia entro 15 giorni

(ANSA) - ISTANBUL, 2 LUG - La decisione sulla possibilità di riconvertire in moschea Santa Sofia a Istanbul verrà resa nota per iscritto entro 15 giorni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato di Ankara, al termine dell'udienza di stamani sul ricorso presentato da un'associazione locale per chiedere la modifica dello status del monumento, che dal 1935 è un museo. (ANSA).