Parigi, conclusa operazione polizia alla Defense

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - Si è conclusa poco dopo mezzogiorno l'operazione di polizia nel quartiere degli affari a ovest di Parigi della Défense, scattata dopo la telefonata di un albergatore che aveva avvistato un uomo armato nel principale centro commerciale della zona.

Per un paio d'ore clienti di decine di negozi e passeggeri della stazione ferroviaria sono stati bloccati per precauzione all'interno, in attesa che sulla grande Esplanade de la Défense la polizia concludesse le verifiche. Secondo quanto trapelato, dalle videocamere di sorveglianza del centro commerciale, la polizia ha potuto verificare la presenza di un uomo alto circa un metro e 80, con una mascherina nera e una giacca mimetica, uno zaino sulle spalle e un oggetto lungo in spalla, somigliante a un fucile.

Per ora non ci sono notizie di fermi. (ANSA).