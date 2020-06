Fico, misure green siano priorità in vista Recovery Fund

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "A breve arriveranno risorse ingenti dal Recovery Fund ma ogni intervento che l'Italia e l'intera Europa porranno in essere deve essere sostenibile e proiettato al futuro. In questi mesi in Europa le forze politiche che hanno fatto proposte in chiave ecologista hanno conquistato sempre nuovo spazio, per ultimo in Francia dove sono stati eletti diversi sindaci verdi. Questo deve farci riflettere sull'agenda politica, e sulle istanze ed esigenze che i cittadini stanno esprimendo". Lo scrive in un post su Fb il presidente della Camera Roberto Fico. "Il Green New Deal non può essere archiviato dalla crisi, anzi deve essere rafforzato", aggiunge.

