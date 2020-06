Musica: Black is King, arriva visual album di Beyoncè

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - E' una celebrazione dell'orgoglio nero, delle radici africane il visual album Black is King, scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo dalla 24 volte vincitrice dei Grammy Beyoncé. L'album debutterà in tutto il mondo su Disney+ il 31 luglio 2020 e arriverà ad un anno dall'uscita al cinema del fenomeno globale Disney Il Re Leone cui è ispirato. Il teaser, annunciato e lanciato da Parkwood Entertainment, in associazione con Disney+, e postato anche sul sito della artista è emozionale e motivazionale. Non a caso re-immaginando i temi del Re Leone, Beyoncè lo dedica "alle giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona". Il film è stato in produzione per un anno con un cast e una troupe che rappresentano la diversità e l'inclusione. I viaggi delle famiglie Nere nel corso del tempo vengono celebrati in un racconto sul percorso di crescita di un giovane re attraverso il tradimento, l'amore e la propria identità. I suoi antenati lo guidano verso il suo destino e, con gli insegnamenti del padre e la guida del suo amore d'infanzia, si guadagna le virtù necessarie per riconquistare la sua casa e il trono. Queste lezioni senza tempo vengono rivelate ed espresse attraverso voci nere di oggi. "Black Is King", con meravigliose immagini che celebrano la resilienza e la cultura del popolo nero mette in risalto la bellezza della tradizione e l'eccellenza nera.

L'artista, nata a Houston da un discografico afro-americano e una stilista di discendenza creola, è da sempre impegnata contro il razzismo e in difesa dell'affermazione della cultura afroamericana. (ANSA).