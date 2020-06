Conte, attiveremo Sure, su Mes non è cambiato nulla

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ieri c'è stata una riunione in cui con i rappresentanti della maggioranza abbiamo iniziato a ragionare sul ventaglio di possibilità per i prossimi provvedimenti, ci aggiorneremo la prossima settimana. Quello Sure è un percorso già attivato, ritengo probabile che chiederemo di attivarlo. Sul Mes non è cambiato nulla, faremo di conto con il ministro Gualtieri e il Ragiooniere dello Stato". Lo spiega il premier Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda sull'intervista a La Stampa della cancelliera Merkel e in particolare sull'invito a usare tutti gli strumenti Ue in campo. (ANSA).