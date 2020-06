Blutec: sospetto Covid per Ginatta

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - E' stato posto in isolamento sanitario nel carcere di Torino per sospetta infezione da Covid-19 Roberto Ginatta. Per questo motivo il presidente della Blutec, 73 anni, non ha potuto incontrare i propri legali né partecipare all'interrogatorio di garanzia fissato per questa mattina davanti al gip di Torino Rosanna Croce. Lo si apprende in ambienti giudiziari. Il legale dell'imprenditore, l'avvocato Nicola Menardo dello studio Grande Stevens, ha chiesto al gip di valutare la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.