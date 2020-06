Floyd, Trump twitta: 'Law and order'

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GIU - Donald Trump, nel giorno in cui l'America intera marcia contro il razzismo e la polizia violenta, rompe un silenzio durato ore e twitta 'Law and order!', ordine e legalità.

Un messaggio lanciato dall'interno di una Casa Bianca mai cosi' blindata e assediata da decine di migliaia di manifestanti pacifici, che da ore protestano anche per le strade della capitale Washington. E il muro fatto innalzare da Trump a protezione della residenza presidenziale è stato tappezzato di poster, bandiere, disegni e cartelli con gli slogan della protesta. Le barriere di cemento e recinzioni metalliche sono state decorate con fiori, fiocchi colorati, origami, palloncini in quella che si e' trasformata in una sorta di esibizione, una mostra improvvisata con tutti i simboli di chi e' sceso in strada per denunciare il razzismo, la violenza della polizia e per chiedere un reale cambiamento.