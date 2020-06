Conte-Sanchez,coordinare confini aperti

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "L'eliminazione delle restrizioni alle frontiere nell'Ue deve essere effettuata in modo coordinato, sulla base di criteri comuni e trasparenti. Ho inviato, insieme a Giuseppe Conte, una lettera alla commissione Ue in modo che la transizione alla "Nuova Normalità" in Europa sia sicura." Lo scrive, in un tweet, il premier spagnolo Pedro Sanchez.