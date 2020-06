Da Ue 300 mln Gavi per vaccinare bambini

(ANSA) - BRUXELLES, 4 GIU - La Commissione europea si impegna a donare 300 milioni di euro nei prossimi cinque anni per vaccinare centinaia di milioni di bambini nel mondo e finanziare le scorte di vaccini contro future pandemie. L'annuncio verrà ufficializzato nel pomeriggio dalla presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, durante il 'Global Vaccine Summit' organizzato da Gavi, l'alleanza mondiale per i vaccini. "I vaccini possono salvare vite solo se tutti coloro che ne hanno bisogno possono accedervi, soprattutto nelle comunità e regioni del mondo più vulnerabili - ha dichiarato in una nota von der Leyen -. Sono lieta che la Commissione europea possa sostenere Gavi in uno sforzo così fondamentale che ci aiuterà a superare questa pandemia ed evitarne altre".