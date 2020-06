321 contagiati in più,73,8% in Lombardia

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Stabile l'aumento dei contagiati per il coronavirus: sono 233.836, con un incremento di 321 casi rispetto a ieri, quando si era registrato un aumento pari a 318.

Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 237 in più, pari al 73,8% dell'aumento odierno in Italia. A zero contagi ci sono otto regioni e la provincia autonoma di Bolzano. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile. Le vittime nelle 24 ore sono 71, in aumento rispetto alle 55 di ieri. I morti salgono così a 33.601, con 12 regioni che non registrano nuovi decessi, mentre salgono a 160.938 i guariti e i dimessi, con un incremento di 846 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 1.737. I malati sono attualmente 39.297, 596 meno di ieri quando il calo era stato di 1.474, mentre sono 353 i ricoverati in terapia intensiva, 55 meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 5.742, con un calo di 174 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 33.202, in calo di 367.