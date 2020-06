Yemen:Onu,da donatori metà fondi chiesti

(ANSA) - RIAD, 2 GIU - L'Onu è riuscita a raccogliere solo 1,35 miliardi di dollari di fondi per far fronte all'emergenza umanitaria nello Yemen, dilaniato dalla guerra in preda, alla fame a ora anche del coronavirus: si tratta di metà dei 2,4 miliardi di dollari richiesti alla conferenza dei donatori internazionali.

"Siamo in corsa contro il tempo", ha dichiarato il segretario generale delle'Onu, Antonio Guterres, in apertura della conferenza. "Le agenzie umanitarie stimano di aver bisogno di 2.41 miliardi di dollari da giugno fino a dicembre, compresi i programmi per contrastare il contagio da Covid-19". Senza questi fondi, oltre 30 dei 41 programmi (umanitari) nello Yemen potrebbero chiudere entro poche settimane, ha ammonito Guterres, parlando di "azione urgente". Il Paese più generoso è stato l'Arabia Saudita, con 500 milioni di dollari.