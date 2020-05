Teatro: i protagonisti di The Crown in scena senza pubblico

(ANSA) - LONDRA, 27 MAG - Distanziati e senza il pubblico ma gli attori tornano a calcare le scene dei teatri londinesi dopo il blocco imposto dal 'lockdown'. Secondo il sito della Bbc, fra i primi a farlo ci sono Claire Foy e Matt Smith, i protagonisti della celebre serie di Netflix 'The Crown', che interpretano, nel rispetto di tutte le regole anti-coronavirus, la piece 'Lungs' di Duncan MacMillan, al celebre Old Vic, uno dei 'templi' della drammaturgia britannica. Il teatro, come molti altri della capitale, rischia il collasso finanziario se non torna in tempi rapidi a staccare biglietti dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Ed ecco una possibile soluzione che arriva mandando in streaming lo spettacolo 'live', con la possibilità di vederlo da casa dopo aver acquistato il biglietto, il cui prezzo oscilla tra le 10 e le 65 sterline. Ogni performance dal vivo di 'Lungs' può essere vista da un massimo di mille persone, al fine di simulare la capienza del teatro, con la speranza che prima o poi possa tornare a riempirsi. L'iniziativa è resa ancora più necessaria dal fatto che l'Old Vic non può attingere al fondo di emergenza da 160 milioni di sterline messo in campo delle autorità per sostenere il settore della cultura colpito dalle conseguenze dell'epidemia. (ANSA)