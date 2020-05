La Fiera del libro di Francoforte si terrà ad ottobre

(ANSA) - BERLINO, 27 MAG - La fiera del libro di Francoforte si terrà dal 14 al 18 ottobre, nonostante la pandemia da coronavirus. Lo ha reso noto il Consiglio di sorveglianza della Fiera del libro, riferisce la Dpa. L'esposizione si terrà nell'area della fiera, in città e anche con eventi virtuali.

La Fiera sarà dotata di un piano dettagliato riguardo agli aspetti sanitari e igienici per garantire la sicurezza dei visitatori, ha reso noto il direttore della Fiera Juergen Boos. "Quest'anno è più importante che mai realizzare la fiera del libro di Francoforte" ha aggiunto il direttore. Lo scorso anno l'evento ha ospitato 300.000 visitatori e 7500 espositori.

La Buchmesse, che si svolge a Francoforte dal 1949, quest'anno avrà come Paese ospite il Canada. I dettagli sul programma saranno comunicati a giugno, di sicuro sarà disponibile anche un programma digitale a cui sarà possibile accedere virtualmente. (ANSA).