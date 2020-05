Coronavirus: Pakistan, 2.164 casi in 24h

(ANSA) - ISLAMABAD, 24 MAG - Il Pakistan ha registrato 2.164 nuovi casi di coronavirus e 32 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese.

Il nuovo bilancio porta il numero complessivo dei contagi a quota 54.601 e quello dei decessi a quota 1.133. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 1.744 ed i decessi 34.

Finora un totale di 17.198 persone sono guarite, di cui 545 nelle ultime 24 ore. Almeno 257 pazienti, otto in più rispetto a ieri, sono in condizioni critiche.

Il Pakistan celebra oggi le festività di Eid al-Fitr ed il premier Imran Khan ha lanciato un appello alla popolazione affinche' rispetti in modo "rigido" il distanziamento sociale durante le festività, inclusi i periodi di "preghiera".