Coronavirus:Spagna,mascherine dai 6 anni

(ANSA) - MADRID, 20 MAG - L'uso delle mascherine sarà obbligatorio da domani in Spagna a partire dall'età di sei anni sia in strada, sia nei luoghi pubblici come i negozi quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno due metri: è quanto emerge da un decreto pubblicato oggi dal governo.

Saranno esentate dall'uso della mascherina le persone che soffrono di difficoltà respiratorie o quelle che possono giustificare altre cause di "necessità o di forza maggiore".

Il testo non specifica le eventuali sanzioni che verrebbero applicate per il mancato rispetto del decreto. Nel Paese è già in vigore dal 4 maggio l'uso delle mascherine sui mezzi pubblici.