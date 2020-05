Lockdown, difficili evacuazioni ciclone

(ANSA) - CALCUTTA, 19 MAG - Milioni di persone stanno cercando di mettersi in salvo per l'arrivo di uno dei peggiori cicloni degli ultimi decenni che si sta dirigendo verso l'India e il Bangladesh, con i piani di evacuazione complicati dal lockdown per coronavirus.

Le autorità del Bangladesh hanno pianificato l'evacuazione di 2,2 milioni di persone temendo che il ciclone Amphan sia più distruttivo di Sidr, che nel 2007 provocò la morte di 3.500 persone. Il ministro per la gestione delle emergenze Enamur Raman ha detto che il numero dei rifugi è stato raddoppiato per garantire il distanziamento sociale e che ciascuno dovrà indossare la mascherina. Sono state inoltre previste stanze separate nei rifugi per i malati di Covid-19.

Amphan si trova ancora a centinaia di chilometri dalla costa, nella Baia del Bengala, e dovrebbe arrivare mercoledì nel pomeriggio.