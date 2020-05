Trump, pandemia è fine globalizzazione

(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAG - La pandemia di coronavirus dimostra che l'era della globalizzazione è finita: lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox Business.

"E' un grande momento per avere un dollaro forte", ha detto Trump in un altro momento dell'intervista, all'indomani del rafforzamento della moneta verde dopo che il capo della Federal Reserve Jerome Powell ha respinto l'idea di tassi di interesse negativi.