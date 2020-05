Coronavirus, 290mila morti al mondo

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Ha superato la soglia di 290.000 il numero di morti per il coronavirus nel mondo, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il Paese che conta più decessi sono gli Usa, con 82.105. Nelle ultime 24 ore in Brasile sono state 881 le vittime, la cifra piu' alta dall'inizio della pandemia per il Paese sudamericano.