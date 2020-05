M5s, bene stop anticipo 2x1000 a partiti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Lo stop al 2 per mille in anticipo ai partiti "è un passo indietro che ci soddisfa". Sarebbe stato "veramente irrispettoso cercare di approfittare di questa fase così difficile per gli italiani per chiedere una anticipazione di liquidità oggettivamente immotivata". E' quanto sottolineano fonti di governo M5S.