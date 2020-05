In Lombardia 80mila casi, +134 decessi

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - In Lombardia sono 80.089 i contagiati, con un aumento di 689 casi con 15.488 tamponi. Ieri c'era stato un aumento di 634 nuovi casi con 14.546 tamponi effettuati. I morti sono 14.745 in totale con un aumento di 134, inferiore a quello di ieri (+222). Continuano a calare i ricoveri non in terapia intensiva (5848, -231), stazionari quelli in terapia intensiva. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia. Non ci sono grandi variazioni rispetto a ieri sui dati dei contagiati nelle province lombarde. In provincia di Milano, il totale dei casi positivi è 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città, mentre ieri c'era stato un aumento di 243, di cui 91 a Milano città con circa mille tamponi effettuati in meno.

Sempre sotto controllo la situazione a Bergamo con un aumento di 35 positivi e a Cremona (+27), mentre a Brescia sono tornati sopra quota 100 (+124).