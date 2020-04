E' biopic per la regina del soul pop Whitney Houston

(ANSA) - ROMA, 23 APR - The Whitney Houston Estate, l'editrice Primary Wave e il produttore Clive Davis stanno unendo le forze per realizzare 'I Wanna Dance With Somebody', biopic dedicata alla regina del soul pop con Stella Meghie (The Photograph) alla regia. Per ora pochi dettagli sul cast, mentre la sceneggiatura, che a quanto pare non mancherà di affrontare anche le zone più oscure della vita della cantante, sarà a cura del talentuoso Anthony McCarten, più volte nominato all'Oscar e autore di 'L'ora più buia', 'Bohemian Rhapsody', 'I due papi' e 'La teoria del tutto'. Non solo, sempre McCarten è anche lo scrittore dei testi del musical dedicato alla vita di Neil Diamond di prossimo debutto a Broadway. I Wanna Dance With Somebody, prodotto da Pat Houston (cognata ed ex assistente della pop star), Clive Davis, Larry Mestel, Denis O'Sullivane McCartner, potrà poi ovviamente contare sulle canzoni dell'artista che accompagneranno vita e carriera della cantante fino alla sua tragica morte. Si legge nelle note di produzione che il film sarà una "celebrazione gioiosa, emozionante e drammatica della vita e della musica della più grande cantante R&B e pop di sempre, seguendo il suo percorso dall'oscurità alla fama mondiale.

Mentre - aggiungono ancora i produttori - cercheremo di essere davvero onesti anche sul caro prezzo pagato per ottenere quella celebrità. Sarà, insomma, una saga ricca e complessa alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra canzoni, cantante e pubblico e, al tempo stesso, l'emozionante racconto di una semplice ragazza del New Jersey in cerca della sua strada".

