Di Maio, serve alleanza mondiale vaccino

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Oggi c'è una corsa contro il tempo di scienziati, ricercatori e medici di tutto il mondo per trovare questa soluzione. Ma ogni Paese va per sé, manca un coordinamento, e così il rischio è che i tempi sul vaccino si allunghino ulteriormente". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a proposito della pandemia di Covid-19. "Ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria e davanti al coronavirus il pianeta non può dividersi. Al contrario, deve stringersi ancora di più, mettendo in piedi una Grande Alleanza Internazionale per il vaccino", sottolinea il ministro. "Dobbiamo unire tutte le migliori menti che abbiamo, le migliori eccellenze mondiali, radunarle intorno a un tavolo e farle lavorare insieme. Prima troveremo il vaccino e prima torneremo alla vita che tutti noi conoscevamo", insiste Di Maio.