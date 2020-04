Gb:Principe Andrea porta doni in ospizio

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il principe Andrea è riapparso in pubblico dopo essersi ritirato dalla vita pubblica a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein. Il fratello minore di Carlo è stato avvistato con la ex moglie Sarah Ferguson mentre consegnava dei pacchi dono per un ospizio a Windsor nell'ambito delle iniziative contro il coronavirus. Nelle foto pubblicate su Instagram dall'assistente della duchessa di York e riprese da Skynews, Andrea indossa una camicia bordeaux e tiene in mano una cassa di sacchetti pieni di cupcakes per gli ospiti della casa di cura Thames. "La famiglia York è rimasta unita e solida e ha continuato ad aiutare gli altri in questa crisi", ha commentato l'assistente Antonia Marshall.