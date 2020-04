Brusaferro,in Lombardia 1.822 morti Rsa

(ANSA) - MILANO, 10 APR - La Regione Lombardia conferma il "trend positivo" dei dati epidemici, ma emerge il dato sulle morti nelle Rsa per anziani: "Sono 1.822 i decessi nelle Rsa della Regione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa all'Istituto sull'andamento epidemiologico dell'epidemia. "I numeri nelle Rsa - ha aggiunto sono molto cresciuti". "In alcune zone la mortalità è cresciuta durante settimane di picco dell'infezione mentre era presente comunque una mortalità legata ai picchi influenzali tra gennaio e febbraio e anche questa ha avuto una sua importanza in termini di mortalità", ha concluso.