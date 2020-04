Lino Banfi, con mia moglie anche la maschera dell'ironia

(ANSA) - ROMA, 08 APR - A 84 anni, Lino Banfi è il nonno d'Italia per eccellenza, tra i volti più amati dal pubblico di Rai1 grazie al suo personaggio tv di 'Nonno Libero' interpretato per tutte le stagioni della fortunata serie 'Un medico in famiglia'. "Ecco, in questo momento, oltre a tanta informazione che è giusto ci sia, ma con la stagione televisiva che comincia a dare segni di stanchezza con programmi di intrattenimento senza ospiti o annullati perché impossibilitati a farli, tra poco sarà la stagione delle repliche, forse rimandare in onda una serie che è stata tanto amata con protagonista un medico di famiglia (Giulio Scarpati) non sarebbe male... girata tra l'altro quasi tutta in interni, in questa grande casa e questa bella famiglia allargata tra figli e nipoti che si vogliono bene".

Per Banfi "possiamo dire che almeno una cosa buona questo virus l'ha fatta, ha insegnato alle persone ad essere più attente, a lavarsi le mani, e anche un po' più educate, almeno in certuni casi, poi i miracoli non esistono".

"Ovviamente - racconta ancora l'attore - non esco quasi mai, tranne per le esigenze più strette, raramente. Mio figlio lo vedo poco anche se abita al piano di sotto, perché ho paura più che per me per mia moglie, lo stesso vale per mia figlia Rosanna che abita a 500 metri di distanza. Quando vado a fare la spesa o in farmacia, mi bardo con maschera e tutto il resto, anche per evitare che la gente si avvicini e si creino problemi. Il fatto è che, avendo una moglie malata, ne porto due di mascherine, l'altra è quella dell'ironia per rasserenarla, dopo 58 anni di matrimonio, per farla divertire". (ANSA).