Di Maio lancia il Patto per l'export

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Entrerà nel vivo la prossima settimana il Patto per l'export lanciato nei giorni scorsi dal ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, con l'obiettivo di rilanciare il commercio estero e promuovere nel mondo i prodotti Made in Italy. Da martedì 14 a martedì 21 aprile - secondo quanto si apprende - si svolgeranno alla Farnesina, in video conferenza, dei tavoli verticali con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle rappresentanze del mondo imprenditoriale italiano.