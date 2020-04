Domani superluna più spettacolare 2020

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Domani la Superluna più spettacolare del 2020: la Luna piena infatti sarà più vicina del solito e apparirà un po' più grande e il 15% più luminosa. E' la terza, dopo quelle dei due mesi precedenti, ma sarà ancora più super perché sarà ancora più vicina. Sarà inoltre un'occasione preziosa per scoprire la bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del coronavirus SarsCoV2. La notte tra il 7 e l'8 aprile il nostro satellite raggiungerà la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo), che toccherà alle 20,10 del 7 aprile, quando si troverà a 356.908 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri. Questa "sovrapposizione" tra Luna piena e passaggio al perigeo, spiega Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, viene popolarmente indicata come Superluna, ma in astronomia si preferisce parlare di Luna piena al perigeo.