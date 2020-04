Dombrovskis, Coronabond solo una opzione

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - "Stiamo esplorando tutte le opzioni, i Coronabond hanno molti titoli sui giornali e c'è una controversia politica, ma ci sono molte opzioni in preparazione, sottolineo il bilancio pluriennale Ue che sarà il nostro piano Marshall, come ha detto von der Leyen, e deve essere ambizioso, con fondi in anticipo e una forte componente sugli investimenti": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.