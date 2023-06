Musk, a New York abolire forni delle pizzerie non aiuta il clima

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Elon Musk critica duramente la proposta avanzata a New York per ridurre l'inquinamento tramite l'eliminazione dei forni a legna e a carbone delle pizzerie. "E' un'assoluta stupidaggine. Non farà alcune differenza per il cambiamento climatico", afferma Musk. Il Dipartimento per la protezione ambientale della città ha presentato una proposta in cui chiede ai ristoranti di ridurre le loro emissioni fino al 75%. Se la misura fosse approvata il prezzo più caro lo pagherebbero le pizzerie con forni a legna e carbone, che potrebbero vedersi costrette a ricorrere a sistemi costosi di filtraggio dell'aria, con il rischio di far crollare il loro sistema di business. (ANSA).