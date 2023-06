Non funziona la versione web di WhatsApp, impossibile mandare messaggi

A distanza di poche ore da un blocco, un altro problema per WhatsApp. L'app di Meta in particolare nella versione per desktop ha iniziato a non funzionare dalle 16.30 ora italiana, impossibile mandare e ricevere messaggi.

Quando si prova ad aprire l'applicazione per computer, viene fuori il messaggio 'Computer non connesso', a indicare che il servizio non è disponibile. Ieri sera tra le 19.30 e le 20.30 ora italiana si era verificato un altro blocco, di cui ancora non sono ancora chiare le cause.