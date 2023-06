Al via le iscrizioni per il programma di accelerazione Nextedu

xEdu, l'acceleratore finlandese che promuove l’innovazione e l’imprenditorialità, grazie al sostegno della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e alla collaborazione con le OGR Torino ha annunciato il lancio della seconda edizione di Nextedu. Prevista per settembre 2023, si svolgerà per un periodo di quattro mesi presso le OGR Tech - l’hub dell’innovazione delle OGR Torino.

Come primo vero programma internazionale di accelerazione per l’EdTech, Nextedu si propone di sostenere la crescita di promettenti startup nel settore educativo. L'impegno di xEdu è quello di favorire la crescita e lo sviluppo di startup nel campo della tecnologia educativa e invita gli imprenditori provenienti da tutto il mondo a candidarsi e cogliere l’opportunità di entrare a far parte di un ecosistema dinamico.

La call per startup sarà aperta a tutti i progetti innovativi nel campo dell’EdTech, con un particolare focus su soluzioni che promuovono la trasformazione dell’educazione tradizionale. Sebbene il programma accolga partecipanti internazionali, è importante sottolineare che adotterà un approccio ibrido, combinando elementi di partecipazione virtuale e incontri in presenza: la presenza fisica a Torino sarà, dunque, richiesta per massimizzare le opportunità di collaborazione e interazione con gli esperti del settore. Viene presentata in questa occasione anche la costituzione del primo Advisory Board italiano interamente dedicato al settore EdTech. Questo consiglio svolgerà un ruolo fondamentale nel supportare le iniziative dell’acceleratore.

A guidare questo comitato, Enzo Peruffo, professore ordinario presso la Luiss e Presidente dell’Advisory Board e Antti Korhonen, Ceo e fondatore di xEdu, il quale ricopre il ruolo di Vicepresidente. I vantaggi per i partecipanti riguardan l'accesso a Gan (la Community Gan è il più grande gruppo di acceleratori, partner e investitori in oltre 120 città su 6 continenti); mentorato personalizzato e laboratori intensivi; risorse dedicate; opportunità di collaborazione di approfondimenti, visibilità e opportunità di finanziamento. Sul sito di xEdu le indicazioni per candidarsi al programma.