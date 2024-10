Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Shanghai. In semifinale ha superato il ceco Tomas Macach 6-4 7-5. Con questa vittoria l'altoatesino chiuderà aritmeticamente il 2024 da numero 1 del ranking mondiale. In finale Sinner affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz.

