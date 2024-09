Coppa Davis: Italia-Belgio 1-0, Berrettini batte Blockx in 3 set. In campo Cobolli-Bergs

Primo punto dell'Italia contro il Belgio nella quarta giornata del Girone A delle Davis Cup Finals a Bologna.

Matteo Berrettini ha infatti superato Alexander Blockx in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-2 7-5. A seguire la sfida tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs, poi in conclusione di giornata toccherà al doppio.

Il ct Volandri ha schierato Matteo Berrettini contro Alexander Blockx (che in extremis ha preso il posto di Raphael Collignon), e Flavio Cobolli, chiamato a fronteggiare il n.1 belga Bergs. A seguire il doppio con la coppa Bolelli-Vavassori. Il belga si è portato a casa il primo set (6-3) concedendo poco al campione italiano. Berrettini poi è cresciuto portando a casa il secondo set con il punteggio di 6-2. Combatutto ed equilibrato terzo set, giocato punto su punto ma qualche errore di troppo nel belga ha dato la vittoria a Berrettini.

"Non sapevo cosa aspettarmi. Non sono entrato con la stessa energia dell'altro giorno, ma ho cercato di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Oggi non ho giocato la mia miglior partita, ma in Davis conta portare a casa il risultato e sono orgoglioso": così ai microfoni di Sky, Matteo Berrettini commenta il successo contro il belga Alexander Blockx, classe 2005, numero 253 del mondo. "Posso giocare e sentirmi meglio, ma l'obiettivo era la vittoria - ha aggiunto - Senza l'energia del pubblico e dei miei compagni probabilmente avrei perso la partita, meritano tutto l'amore. La Davis è speciale".

L'Italia è la favorita non solo del raggruppamento a Bologna ma dell'intero torneo conquistato lo scorso anno. I segnali sono positivi. Nel primo singolare Matteo Berrettini, n.43 Atp, ha battuto 6-1 7-6 (5), il 18enne Joao Fonseca, n.185 del ranking mondiale. "Matteo ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello - ha spiegato Volandri in conferenza stampa -. Credo che a Matteo abbia fatto bene stare in campo un altro po', sentire il brivido del tie-break. E' stato bravo a rimontare da 0-4. Gli mancano un po' di match, ma sta bene".







