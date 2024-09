Coppa Davis: Italia-Belgio 1-0, Berrettini batte Blockx in 3 set. In campo Cobolli-Bergs

Primo punto dell'Italia contro il Belgio nella quarta giornata del Girone A delle Davis Cup Finals a Bologna.

Matteo Berrettini ha infatti superato Alexander Blockx in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-2 7-5. A seguire la sfida tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs, poi in conclusione di giornata toccherà al doppio.

Il ct Volandri ha schierato Matteo Berrettini contro Alexander Blockx (che in extremis ha preso il posto di Raphael Collignon), e Flavio Cobolli, chiamato a fronteggiare il n.1 belga Bergs. A seguire il doppio con la coppa Bolelli-Vavassori. Il belga si è portato a casa il primo set (6-3) concedendo poco al campione italiano. Berrettini poi è cresciuto portando a casa il secondo set con il punteggio di 6-2. Combatutto ed equilibrato terzo set, giocato punto su punto ma qualche errore di troppo nel belga ha dato la vittoria a Berrettini.

L'Italia è la favorita non solo del raggruppamento a Bologna ma dell'intero torneo conquistato lo scorso anno. I segnali sono positivi. Nel primo singolare Matteo Berrettini, n.43 Atp, ha battuto 6-1 7-6 (5), il 18enne Joao Fonseca, n.185 del ranking mondiale. "Matteo ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello - ha spiegato Volandri in conferenza stampa -. Credo che a Matteo abbia fatto bene stare in campo un altro po', sentire il brivido del tie-break. E' stato bravo a rimontare da 0-4. Gli mancano un po' di match, ma sta bene".







