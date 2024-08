Tennis: Us Open al via per Sinner, in campo contro McDonald LIVE

L'azzurro n.1 al mondo Jannik Sinner è in campo contro l'americano Mackenzie McDonald (n.140), nel primo turno degli Us Open in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Sinner subito sotto di due game, poi li recupera ma McDonald dilaga. Azzurro spesso falloso. L'americano risponde bene e detta il ritmo.

LIVE: Sinner-McDonald 2-5 (0-15)

LA VIGILIA:

"Ho aspettative basse, al momento. Anche qui agli Us Open". Alla vigilia del suo primo turno sul cemento di Flushing Meadows, Jannik Sinner in un'intervista a Espn parla del suo stato di forma, fisico e mentale. "Questi mesi sono stati duri. Ce l'ho fatta perchè sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato - ha detto riferendosi al caso doping - La mente ha influito, non solo l'infortunio all'anca: a Wimbledon ho avuto notti insonni e in campo si è visto l'effetto. Non giocavo felice. Ora sono contento di essere qui, non vedo l'ora. Ma ho bisogno di voltare pagina, per ritrovarmi a pieno devo prendermela con calma"

